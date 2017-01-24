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24. 01. 2017

На Львовщине задержаны четыре подозреваемых в подготовке терактов

 
Во Львовской области задержали четырех человек, которых подозревают в подготовке терактов с целью насильственного захвата государственной власти. Об этом в эфире канала 112 Украина сообщила спикер прокуратуры Львовской области Марьяна Гайовская.
 
Изначально участников террористической группы было пять, заявила спикер.
 
"Они планировали несколько взрывов на железнодорожных путях в пределах города Львова и Львовской области. Кроме этого планировали также захватить госучреждения в районах Львовской области, которые расположены в горной и лесистой местности. Для этого они планировали собрать хотя бы 100 человек, обеспечить их финансово, оружием. Они собирали информацию, где можно получить такое ​​незаконное оружие. После этого планировали захватывать государственные учреждения", - сообщила Гайовская.
 
Четыре участника группы задержаны, по поводу одного уже есть обвинительное решение суда, а троих будут судить в ближайшее время.
 
 
Напомним, во Львове 14 июля 2015 года с интервалом в 20 минут прогремели взрывы около двух отделений милиции. Два правоохранителя ранены – 24-летний сотрудник правоохранительных органов в тяжелом состоянии доставлен в больницу, также пострадала 31-летняя инспектор. 

Источник: korrespondent.net

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