В Лондоне взорвался жилой дом, есть пострадавшие

В понедельник вечером, 23 января, в восточном районе Лондоне в одном из жилых домов произошел взрыв. Здание частично разрушилось, начался пожар, сообщает Би-Би-Си.

По информации пожарных, из горящего здания эвакуированы 25 человек.

Лондонская служба скорой помощи сообщила об оказании помощи четырем лицам, которые были доставлены в больницу, еще одна женщина с ребенком смогла спастись благодаря пожарной лестнице.

По словам местного чиновника, взрыв произошел в квартире на первом этаже. Также сообщается, что по подозрению в причастности к взрыву были задержаны две мужчин, которым тоже требуется стационарное лечение.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 января в пригороде Парижа произошел взрыв в доме – пострадали пять человек, двое из которых в критическом состоянии.

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Источник: korrespondent.net