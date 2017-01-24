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24. 01. 2017

В Лондоне взорвался жилой дом, есть пострадавшие

 
В понедельник вечером, 23 января,  в восточном районе Лондоне в одном из жилых домов произошел взрыв. Здание частично разрушилось, начался пожар, сообщает Би-Би-Си.
 
По информации пожарных, из горящего здания эвакуированы 25 человек.
 
Лондонская служба скорой помощи сообщила об оказании помощи четырем лицам, которые были доставлены в больницу, еще одна женщина с ребенком смогла спастись благодаря пожарной лестнице.
 
По словам местного чиновника, взрыв произошел в квартире на первом этаже. Также сообщается, что по подозрению в причастности к взрыву были задержаны две мужчин, которым тоже требуется стационарное лечение.
 
 
Напомним, ранее сообщалось, что 20 января в пригороде Парижа произошел взрыв в доме – пострадали пять человек, двое из которых в критическом состоянии.
В Лондоне объявили тревогу из-за загрязнения воздуха

Источник: korrespondent.net

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