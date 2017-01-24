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24. 01. 2017

Обвал лавины в Италии: число жертв выросло до 12

В Италии из заваленного снежной лавиной отеля Rigopiano в городе Фариндола извлекли тела 12 погибших. Пропавшими без вести считаются 17 человек, сообщает Associated Press.

По словам спасателей, поиски продолжаются, они осложнены тем, что снег превратился в лед.

Сегодня, 24 января, состоятся первые похороны погибших.

Накануне спасатели обнаружили трех живых щенков, которые пять дней прятались в котельной отеля, находящегося под завалами снега.

Напомним, трагедия в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италиа произошла вечером 18 января. В тот момент в гостинице Rigopiano находились около 35 человек.

Источник: korrespondent.net

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