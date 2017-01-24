Журналиста Филлипса выгнали из парламента Британии

Пророссийского журналиста Грэма Филлипса выгнали из здания парламента Великобритании. Видео опубликовали в Twitter посольства Украины в Британии.

В ролике полицейский выводит британца под слова "давай убирайся" женщин за кадром.

"Убирайтесь отсюда, вы лжец!", - слышно на английском. Филлипс пытался что-то доказать, но полицейский вывел его.

Amb. Galibarenko: nobody can spoil UK-UA relations..even RU puppet propagandist G.Phillips who was just escorted by police from UK Parliam pic.twitter.com/DUvo9rQkdm — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 января 2017 г.

В комментарии к видео посол Украины Наталья Галибаренко сказала: "Никто не сможет испортить британско-украинские отношения. Даже такая российская марионетка пропагандист Филлипс, которого полиция выдворила из парламента Британии".

Напомним, ранее в Киеве предложили подать на Грэма Филлипса иск в британский суд.

Украина просит Британию забрать Филлипса

Источник: korrespondent.net