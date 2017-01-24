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24. 01. 2017

Журналиста Филлипса выгнали из парламента Британии

 
Пророссийского журналиста Грэма Филлипса выгнали из здания парламента Великобритании. Видео опубликовали в Twitter посольства Украины в Британии.
 
В ролике полицейский выводит британца под слова "давай убирайся" женщин за кадром.
 
"Убирайтесь отсюда, вы лжец!", - слышно на английском. Филлипс пытался что-то доказать, но полицейский вывел его. 
 

Amb. Galibarenko: nobody can spoil UK-UA relations..even RU puppet propagandist G.Phillips who was just escorted by police from UK Parliam pic.twitter.com/DUvo9rQkdm

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 января 2017 г.
 
В комментарии к видео посол Украины Наталья Галибаренко сказала: "Никто не сможет испортить британско-украинские отношения. Даже такая российская марионетка пропагандист Филлипс, которого полиция выдворила из парламента Британии".
 
Напомним, ранее в Киеве предложили подать на Грэма Филлипса иск в британский суд. 
 
Украина просит Британию забрать Филлипса

Источник: korrespondent.net

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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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