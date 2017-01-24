Нардеп Арьев переизбран президентом комитета ПАСЕ

Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат из фракции Блок Петра Порошенко Владимир Арьев переизбран президентом комитета по вопросам культуры, науки, образования и медиа ПАСЕ.

"Меня переизбрали президентом комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и культуры на второй срок", – написал Арьев сегодня на своей странице в Facebook.

Напомним, Владимир Арьев в январе 2015 года избран председателем делегации Украины в ПАСЕ, а в январе 2016 года в первый раз был избран президентом комитета ПАСЕ по культуре, науке, образованию и медиа.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне народный депутат от Народного фронта Георгий Логвинский был избран вице-президентом ПАСЕ.

Также ПАСЕ переизбрала своего председателя. Педро Аграмунт останется на этой должности еще минимум год.

Источник: korrespondent.net