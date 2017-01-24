Лента RSS
Подписаться на ленту
24 января 2017, вторник, 13:15
+1°C
Завтра -6°C
+1°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,08
24. 01. 2017

Нардеп Арьев переизбран президентом комитета ПАСЕ

Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), народный депутат из фракции Блок Петра Порошенко Владимир Арьев переизбран президентом комитета по вопросам культуры, науки, образования и медиа ПАСЕ.

"Меня переизбрали президентом комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и культуры на второй срок", – написал Арьев сегодня на своей странице в Facebook.

Напомним, Владимир Арьев в январе 2015 года избран председателем делегации Украины в ПАСЕ, а в январе 2016 года в первый раз был избран президентом комитета ПАСЕ по культуре, науке, образованию и медиа.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне народный депутат от Народного фронта Георгий Логвинский был избран вице-президентом ПАСЕ.

Также ПАСЕ переизбрала своего председателя. Педро Аграмунт останется на этой должности еще минимум год.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.