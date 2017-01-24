Австралия намерена спасти Транстихоокеанское партнерство

После решения президента США Дональда Трампа о выходе Штатов из договора о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) Австралия предприняла попытку сохранить это региональное торговое соглашение. Австралийский премьер-министр Малколм Тернбулл заявил во вторник, 24 января, что его правительство уже ведет соответствующие "активные дискуссии" с другими участниками ТТП, в том числе Новой Зеландией, Сингапуром и Японией.

Тернбулл не исключает, что позиция Вашингтона в отношении этого договора может измениться.

"Не следует забывать, что госсекретарь Рекс Тиллерсон является давним сторонником ТТП. Это соглашение поддерживают республиканцы в Конгрессе США", - напомнил премьер Австралии.

В то же время Тернбулл видит возможность развития ТТП и без США. "У Китая определенно есть возможность присоединиться к этому соглашению", - отметил он.

Напомним, Транстихоокеанское партнерство было учреждено в октябре 2015 года и объединило 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая США, с общей численностью населения 800 млн человек. Соглашение было подписано в феврале 2016 года после семилетних переговоров, но еще не ратифицировано и, таким образом, пока не вступало в силу. Одной из целей ТТП было ограничение экономического влияния Китая в регионе.

Источник: korrespondent.net