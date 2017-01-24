В Луцке задержали одного из начальников СБУ

Военная прокуратура совместно с сотрудниками СБУ задержали полковника службы безопасности. Как сказано в сообщении ведомства, полковник планировал обложить данью пограничников.

"Правоохранители установили, что начальник одного из отделов решил организовать механизм систематического получения денег с работников Луцкого пограничного отряда. Полковник обещал не привлекать их к уголовной ответственности за содействие в незаконном перемещении товаров вне таможенными пунктами пропуска", - сообщает СБУ.

Начальника отдела задержали в Луцке при получении от пограничников первого транша-"дани".

Как пишет местное издание ВАР, производства в отношении сотрудника СБУ зарегистрировали в начале января 2017 после сообщения военнослужащего Луцкого пограничного отряда.

Мужчина сообщил, что подполковник СБУ склоняет его к незаконным действиям. Речь шла о том, что контрразведчик "будет способствовать" перемещению за пределы пунктов пропуска незаконно перемещенного текстиля и молочной продукции.

Напомним, ране сообщалось, что полиция задержала и. о. замначальника Львовской таможни ГФС. Его подозревают в систематическом взяточничестве.

Харьковских таможенников задержали на крупной взятке

Источник: korrespondent.net