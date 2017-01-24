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24. 01. 2017

Жителям Киевской области массово отключат свет

С сегодняшнего дня, 24 января, и до следующего понедельника, 30 января, ежедневно в Киевской области будут производиться массовые отключения населенных пунктов от электроснабжения.

Об этом сообщает Киевоблэнерго, объясняя отключения ремонтом и техническим обслуживанием сетей.

Свет будут отключать с восьми утра и до 17:00 или 18:00 сразу в нескольких районах Киевской области.

С полным списком отключений можно ознакомится на сайте Киевоблэнерго.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее жителей Крыма предупредили о плановых отключениях света в январе 2017 года.

Источник: korrespondent.net

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