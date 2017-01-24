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24. 01. 2017

У экс-зама Пшонки провели обыски - СМИ

 
Правоохранительные органы провели обыск в доме Рената Кузьмина, бывшего заместителя генерального прокурора. Про обыски заявляет LB.ua со ссылкой на свои источники.
 
По информации одного из находящегося в России соратников Кузьмина, кроме ценностей, документов, а также материалов, непосредственно интересовавших следствие, у экс-замгенпрокурора нашли интересный "сувенир". Это - золотая лопата. Изделие выполнено в размерах, аналогичных тем, в которых производятся обычные огородные лопаты, однако изготовлено из золота.
 
 
Напомним, ГПУ возбудила уголовное дело против прокуроров, которые третий год ведут дело против экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина.
 
Суд арестовал дом экс-замгенпрокурора Кузьмина

Источник: korrespondent.net

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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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