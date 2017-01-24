Порошенко: Киев может ответить на кибератаки из РФ

Украина в силах ответить на кибератаки со стороны России. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Саули Ниинисте в Хельсинки во вторник, 24 января.

"Россия совершает кибератаки не только против Украины, и это было подтверждено. У нас есть очень сильное киберподразделение, и поэтому Украина может контратаковать. Но Украина – не единственная цель кибератак: все европейские страны и Соединенные Штаты – объекты кибератак, и это элемент гибридной войны", – сказал Порошенко.

При этом он подчеркнул, что это элемент гибридной войны. "Вместе с экономическими санкциями и кибератаками, вместе с дестабилизацией и аннексией мы должны быть готовы к таким вызовам со стороны РФ", – добавил президент.

Порошенко напомнил, что после незаконной аннексии Крыма вся мировая безопасность изменилась. "Она базировалась на уставе ООН, а один из членов ООН нарушает эти законы. Поэтому мы должны придумать новую структуру, новые принципы глобальной безопасности", – отметил он.

Ранее в США заявляли, что Россия пыталась вмешаться в выборы в 20 странах.

Источник: korrespondent.net