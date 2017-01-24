Водители пришли под Кабмин, требуют Гройсмана

Под зданием Кабмина проходит акция владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Они требуют принять изменения в закон по урегулированию временного ввоза. Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 50 человек.

Под Кабмином также замечены народные депутаты Владимир Парасюк, Юрий Деревянко и Нина Южанина. Именно нардепы будут общаться с премьер-министром, уверяют митингующие.

Парасюк под Кабмином

Акция проходит спокойно. Движение по улице Грушевского происходит в обычном режиме. Участники акции попытались привлечь к себе внимание также тем, что все одновременно включали звуковые сигналы в своих автомобилях.

Напомним, ранее автомобилисты устроили акции протеста на въездах в Киев. По информации правоохранителей, акция проходила на пяти трассах: на Бориспольском шоссе, на Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах.

Участники акции требуют принять изменения в Таможенный кодекс об урегулировании транзита, временного ввоза транспортных средств личного пользования, которыми предусмотрено смягчение условий передвижения на автомобилях с иностранной регистрацией. Водители блокируют пункты пропуска на Закарпатье

Источник: korrespondent.net