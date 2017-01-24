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24. 01. 2017

Из парламента Хорватии выгнали оппозицию

 
В хорватском парламенте, Саборе, во время обсуждения лишения иммунитета двух депутатов произошла потасовка. Затем двух оппозиционеров - Ивана Пернара и Ивана Синчича - вынесли на руках из зала.
 
Предлогом для применения силы стала бурная дискуссия в парламенте, в ходе которой Пернар не прислушался к требованиям председателя заксобрания замолчать и покинуть зал. Райнер прервал заседание и на правах спикера Сабора потребовал, чтобы служба безопасности выставила оппонента принудительно за нарушение порядка.
 
"Я сам отсюда не пойду, это - фашизм, вы выгоняете инакомыслящих депутатов! Это ваша демократия, это ваш ХДС и его политика Евросоюза и прав человека, за которые выступает премьер Пленкович?!" - кричал Пернар.
 
 
Иван Пернар известен своей жесткой оппозицией к НАТО, также он неоднократно высказывал пророссийскую и антинатовскую позицию.
 
Напомним, ранее сообщалось, что из парламента Великобритании выгнали журналиста Грэма Филлипса, который известен прокремлевскими взглядами.
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Источник: korrespondent.net

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