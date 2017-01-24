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24. 01. 2017

До 14 выросло число жертв схода лавины на отель в Италии

Спасатели извлекли еще несколько тел с накрытого лавиной отеля Rigopiano в итальянском городе Фариндола. Таким образом число погибших достигло 14 человек, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось о 12 жертвах, 11 человек удалось спасти.

Отель Rigopiano расположен в регионе Абруццо, на высоте 1200 метров на окраине национального парка Гран-Сассо-и-Монти-делла-Лага, вблизи горы Корно-Гранде. Здание было разрушено в результате схода лавины в среду, 18 января.

По данным менеджмента отеля, на момент схода лавины в здании находились 35 человек – туристы и персонал. Спасатели говорят, что отель завалило около 120 тысячами тонн снега.

Источник: korrespondent.net

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