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24. 01. 2017

Разбившийся в Киргизии Боинг был исправным

Турецкий грузовой самолет Boeing 747, разбившийся в Киргизии 16 января, был исправен. Об этом заявил глава комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Леонид Каширский, передает Интерфакс.

Он сказал, что "все системы самолета были исправны, бортовая система захода на посадку сегодня изучается, двигатели и посадочное устройство на борту были исправны".

Каширский добавил, что комиссия МАК расшифровала записи черных ящиков, изучила переговоры экипажа с диспетчерами и сделала выводы, что "информации о неполадках с борта самолета не сообщалось".

Он также уточнил, что на борту самолета не было взрывчатых веществ и другого опасного груза.

Каширский также отметил, что комиссия уже подготовиа предварительный отчет, а для окончательных выводов относительно причин катастрофы понадобится минимум четыре месяца.

Как сообщал Корреспондент.net, в результате катастрофы турецкого Boeing 747 под Бишкеком погибли 39 человек. Самолет рухнул на жилой поселок Дача-Суу. Большинство жертв – местные жители, среди погибших 13 детей.

Источник: korrespondent.net

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