Разбившийся в Киргизии Боинг был исправным

Турецкий грузовой самолет Boeing 747, разбившийся в Киргизии 16 января, был исправен. Об этом заявил глава комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Леонид Каширский, передает Интерфакс.
Он сказал, что "все системы самолета были исправны, бортовая система захода на посадку сегодня изучается, двигатели и посадочное устройство на борту были исправны".
Каширский добавил, что комиссия МАК расшифровала записи черных ящиков, изучила переговоры экипажа с диспетчерами и сделала выводы, что "информации о неполадках с борта самолета не сообщалось".
Он также уточнил, что на борту самолета не было взрывчатых веществ и другого опасного груза.
Каширский также отметил, что комиссия уже подготовиа предварительный отчет, а для окончательных выводов относительно причин катастрофы понадобится минимум четыре месяца.
Как сообщал Корреспондент.net, в результате катастрофы турецкого Boeing 747 под Бишкеком погибли 39 человек. Самолет рухнул на жилой поселок Дача-Суу. Большинство жертв – местные жители, среди погибших 13 детей.
Источник: korrespondent.net
новость
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
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Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
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Как минимизировать потери при конверсии валют
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
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