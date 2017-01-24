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24. 01. 2017

В ФСБ рассказали о миллионах кибератак на объекты в РФ

Около 70 млн хакерских атак было совершено на российские объекты в течение минувшего года. Такую цифру озвучил заместитель начальника центра безопасности связи ФСБ России Николай Мурашов.

"Была озвучена цифра в 70 млн компьютерных атак в течение года на соответствующие объекты России. В настоящий момент с точки зрения развития средств защиты информации Россия обладает достаточным потенциалом", – сказал Мурашов на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Он отметил, что большинство компьютерных атак было произведено из-за рубежа.

Как сообщал Корреспондент.net, Россия входит в первую пятерку стран мира по расходам на кибервойска, расходуя на эти цели 300 млн долларов в год.

Ранее ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности США опубликовали доклад о кибератаках России с целью вмешательства в выборы президента.

В России назвали публичную часть доклада разведки США о хакерских атаках "любительской".

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Источник: korrespondent.net

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