Лента RSS
Подписаться на ленту
24 января 2017, вторник, 16:14
+1°C
Завтра -6°C
+1°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
24. 01. 2017

Инспекция в РФ: На границе скопление артиллерии

Международную военную инспекцию не пустили на места дислокации артиллерийских систем в воинских частях Ростовской области РФ в районе Новочеркасска. Об этом заявил руководитель инспекционной группы Алексей Вершигора, передают Українські новини.

"Обнаружено и визуально подтверждено значительное скопление артиллерийских систем разных типов. Доступ инспекционной группы на данный объект был запрещен. Фотографирование указанной артиллерии также было запрещено", – сказал он.

Вершигора отметил, что не исключает использование данной артиллерии для комплектования частей 150-й мотострелковой дивизии, а также пророссийских террористических группировок на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

По его словам, на данный момент уже сформировал штаб 150-й мотострелковой дивизии в поселке Персиановский в Ростовской области (50 км от государственной границы с Украиной). Также ведется активное перемещение боевой техники для сосредоточения в приграничных с Украиной районах Ростовской области.

Кроме того, на 90% достроен военный городок для длительного дислоцирования данной дивизии.

Как сообщалось Корреспондент.net, в ходе военной инспекции в Ростовской области было обнаружено, что Россия нарушила Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности.

В состав международной инспекционной комиссии входили представители Украины, Канады и Дании. Площадь инспектированного района составляла около 16 тысяч квадратных километров.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.