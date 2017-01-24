Инспекция в РФ: На границе скопление артиллерии

Международную военную инспекцию не пустили на места дислокации артиллерийских систем в воинских частях Ростовской области РФ в районе Новочеркасска. Об этом заявил руководитель инспекционной группы Алексей Вершигора, передают Українські новини.

"Обнаружено и визуально подтверждено значительное скопление артиллерийских систем разных типов. Доступ инспекционной группы на данный объект был запрещен. Фотографирование указанной артиллерии также было запрещено", – сказал он.

Вершигора отметил, что не исключает использование данной артиллерии для комплектования частей 150-й мотострелковой дивизии, а также пророссийских террористических группировок на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

По его словам, на данный момент уже сформировал штаб 150-й мотострелковой дивизии в поселке Персиановский в Ростовской области (50 км от государственной границы с Украиной). Также ведется активное перемещение боевой техники для сосредоточения в приграничных с Украиной районах Ростовской области.

Кроме того, на 90% достроен военный городок для длительного дислоцирования данной дивизии.

Как сообщалось Корреспондент.net, в ходе военной инспекции в Ростовской области было обнаружено, что Россия нарушила Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности.

В состав международной инспекционной комиссии входили представители Украины, Канады и Дании. Площадь инспектированного района составляла около 16 тысяч квадратных километров.

Источник: korrespondent.net