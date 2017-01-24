Вопрос эмиграции. Почему оставаться в Украине

В украинском сегменте Facebook разразилась дискуссия по поводу эмиграции из страны.
Спровоцировал ее пост медиаменеджера Артура Оруджалиева, в котором он пишет о том, что в Украине даже сам "воздух пропитан атмосферой эмиграции", а уехать хотят миллионы.
По его словам, Украина не пытается никого удержать, а все, что происходит вокруг - геноцид государства Украина по отношению к своим гражданам в чистом виде.
В дискуссию с Оруджалиевым вступили ряд политиков и лидеров, которые попытались доказать, что уезжать нельзя.
Корреспондент.net собрал аргументы, почему уезжать из Украины не стоит.
Смена элит
Народный депутат Мустафа Найем написал, что старые элиты, либо грабили страну, либо по инерции продолжала строить жалкую копию совка, но их или уже нет, или скоро не будет.
“И так или иначе, рано или поздно ответственность за все, что происходит должны будут взять те, кому сейчас 30-35-40. И это не они, это – мы… Не став хозяевами у себя, у других мы обречены стать в лучшем случае гостем, в худшем – чужаком второго сорта… Глупо думать, что, получив гражданство и пройдя паспортный контроль, вы автоматически станете частью общества в другой стране. Это иллюзия. Вы НИКОГДА не будете там своими", – считает Найем.
Здесь интересно
Виталий Жданов пишет, что в Украине жить интересней, хоть и не так комфортно.
“Между комфортной жизнью и интересной я выбрал вторую. Тут - интересно. В обществе, которое быстро меняется, интересно. В государстве, которое медленно, но улучшается, интересно. И люди здесь мне ближе. И девушки красивее”, - пишет Жданов.
Эмиграция только для успешных
Экономист, член Наблюдательного совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов утверждает, что "эмиграция – это для успешных, рискованных, амбициозных людей, а не для лузеров… Ехать можно, если у вас здесь в Украине все получается и вам хочется большего – образования, вызовов и т.п.".
Так что, если у вас в Украине пока получается не все, по мнению Милованова, лучше оставаться.
Остаться ради борьбы с коррупцией
Предлагает украинцам глава Нафтогаза Андрей Коболев – “Украине сейчас не хватает критической массы тех, кто готов бороться за перемены к лучшему. В начале 2014 года критическая масса была создана на Майдане. Сегодня она нужна в борьбе с коррупцией. Но целесообразность своего персонального участия в ее создании каждый определяет сам. Непростой выбор. Понимаю. Но интересный”.
Стартапы
Украина – страна стпртапов, развиваться лучше здесь – аргументы от Ростислава Чайки.
Украина – страна возможностей
Источник: korrespondent.net
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
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