Британия начнет выход из ЕС весной

Британское правительство намерено начать процедуру выхода страны из Евросоюза до конца марта, как и планировалось ранее, несмотря на необходимость получения согласия парламента.

Об этом заявил глава МИД Британии Борис Джонсон в Twitter.

"Верховный суд уже высказался. Теперь парламент должен подтвердить волю людей – мы запустим статью 50 (Лиссабонского договора. - Ред.) в конце марта. Мы движемся вперед!" - написал Джонсон.

Supreme Court has spoken. Now Parliament must deliver will of the people – we will trigger A50 by end of March. Forward we go! — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 24, 2017

Напомним, сегодня Верховный суд Великобритании постановил, что парламент должен проголосовать за решение о предоставлении разрешения правительства начать процесс выхода страны из ЕС. Ожидается, что парламент даст свое согласие до 31 марта.

В прошлом месяце Палата общин парламента страны поддержала пошаговый план правительства по выходу Британии из ЕС.