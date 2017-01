Британия начнет выход из ЕС весной

Британское правительство намерено начать процедуру выхода страны из Евросоюза до конца марта, как и планировалось ранее, несмотря на необходимость получения согласия парламента.

Об этом заявил глава МИД Британии Борис Джонсон в Twitter.

"Верховный суд уже высказался. Теперь парламент должен подтвердить волю людей – мы запустим статью 50 (Лиссабонского договора. - Ред.) в конце марта. Мы движемся вперед!" - написал Джонсон.

Supreme Court has spoken. Now Parliament must deliver will of the people – we will trigger A50 by end of March. Forward we go!