Дело Онищенко: НАБУ задержало еще троих подозреваемых

Сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали двух бывших заместителей председателя правления и одного из начальников управления Укргаздобычи. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"По версии следствия, упомянутые лица способствовали в организации народным депутатом Александром Онищенко коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО Укргаздобыча, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд гривен. Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения", – говорится в сообщении.

Задержанных подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщал Корреспондент.net, Александр Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

Ранее в НАБУ заявили, что пять фигурантов дела Онищенко признали вину.

В свою очередь Онищенко в декабре 2016 года заявил о том, что передал США компромат на Петра Порошенко. По его словам, в течение года он записывал свои беседы с президентом на ручные часы с диктофоном.

Источник: korrespondent.net