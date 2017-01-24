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24. 01. 2017

В Польше избили студентов из Украины

В польском городе Ряшев избили группу студентов из Украины, которые учатся в местном вузе. Инцидент произошел в субботу, 21 января, сообщает полиция польского города.

Согласно информации правоохранителей, около 15.30 украинские студенты возвращались с учебы в общежитие. По дороге их остановили пятеро молодых мужчин и спросили студентов, откуда они. Услышав ответ, мужчины поинтересовались, кому принадлежит Львов – Украине или Польше. Затем нападавшие назвали студентов бандеровцами и избили их.

В результате столкновения студенты получили побои, не угрожающие их жизни и здоровью.

Вскоре полиция задержала пятерых подозреваемых, ими оказались местные жители в возрасте от 18 до 20 лет. Все задержанные признали свою вину.

Нападавшим грозит до пяти лет тюрьмы за избиение на национальной почве. Сейчас поляков отпустили под надзор полиции.

Напомним, в ноябре в Подкарпатском воеводстве (Польша) избили двух украинцев.

Источник: korrespondent.net

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