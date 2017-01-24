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24. 01. 2017

Военные заявили о взятии трассы до Горловки

Украинские военные полностью взяли под контроль трассу, ведущую в Горловку, заявил в интервью ТСН военнослужащий Вячеслав Власенко, который во главе батальона спецназначения Донбасс-Украина освобождал Новолуганское.
 
"И любые перемещения (на трассе - Ред.) мы видим и держим под контролем", - заявил он, добавив, что "если там будет идти бронетехника, военная техника, она будет уничтожена".
 
По его словам, на сегодняшний день украинские военные выровняли Светлодарскую дугу, это уже "почти сплошная ровная линия".
 
Вчера сообщалось, что на Светлодарской дуге военные заняли рубежи, которые считаются украинскими в Минских соглашениях.

Источник: korrespondent.net

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