Генпрокуратура озвучила зарплату Луценко

Зарплата генпрокурора Юрия Луценко в декабре составила 55,180 тысяч гривен, говорится в ответе ГПУ на запрос Українських новин.

После вычета налогов и сборов Луценко получил 44,421 тысяч гривен. В ноябре его зарплата Луценко составила 63,6 тысяч гривен.

Также сообщается, что зарплата замгенпрокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за декабрь составила 250,979 тысяч гривен.

При этом оклад прокурора составил 57,6 тысяч гривен. После удержания налогов и сборов Холодницкий получил 202 038 гривен.

В ноябре его зарплата составила 174,4 тысяч гривен.

Летом Луценко заявил, что его зарплата составляет 35 тысяч гривен в месяц.

Также отметим, что Луценко задекларировал 76 406 гривен доходов в 2015 году, а его семья - 3 млн гривен доходов.

Источник: korrespondent.net