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24. 01. 2017

СБУ проверяет слова Пинчука на "антигосударственность"

В СБУ проверяет высказывания олигарха Виктора Пинчука, сообщил нардеп Дмитрий Ярош, опубликовавший в Facebook ответ вдомства.

"Относительно высказываний гражданина Украины Пинчука назначена соответствующая семантико-текстуальная экспертиза", – говорится в частности в документе.

Отмечается, что это происходит в рамках расследования уголовного производства по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Создание террористической группы или террористической организации", и "Финансирование терроризма".

Напомним, Пинук опубликовал статью "Украина должна пойти на болезненные компромиссы для мира с Россией", которая вызвала значительный резонанс в обществе.

Статью Пинчука раскритиковали и у президента Петра Порошенко.

Источник: korrespondent.net

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