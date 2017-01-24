СБУ проверяет слова Пинчука на "антигосударственность"

В СБУ проверяет высказывания олигарха Виктора Пинчука, сообщил нардеп Дмитрий Ярош, опубликовавший в Facebook ответ вдомства.



"Относительно высказываний гражданина Украины Пинчука назначена соответствующая семантико-текстуальная экспертиза", – говорится в частности в документе.

Отмечается, что это происходит в рамках расследования уголовного производства по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Создание террористической группы или террористической организации", и "Финансирование терроризма".

Напомним, Пинук опубликовал статью "Украина должна пойти на болезненные компромиссы для мира с Россией", которая вызвала значительный резонанс в обществе.

Статью Пинчука раскритиковали и у президента Петра Порошенко.

Источник: korrespondent.net