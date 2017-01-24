В Италии разбился спасательный вертолет: шесть жертв

В Центральной Италии днем во вторник, 24 января, разбился спасательный вертолет – на борту были шесть человек, все они погибли, сообщает Repubblica.

Вертолет упал на склоне горы Гран-Сассо на высоте 1600 метров. Он направлялся в больницу в столице провинции Аквила после того, как забрал травмированного горнолыжника с курорта Кампо Феличе.

На борту находились двое членов экипажа, двое спасателей, врач и пострадавший лыжник. Вертолет полностью разрушен после падения.

Спасательные команды сейчас находятся на расстоянии около 500 метров от места падения вертолета. Этот район считается труднодоступным, поисковую операцию осложняет туман и сильный снегопад.

ansa.it

Напомним, недавно в результате аварии военного вертолета в Венесуэле погибли как минимум 14 человек.

Источник: korrespondent.net