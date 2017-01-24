Порошенко рассказал о потерях ВСУ в декабре

В течение декабря 2016 года в зоне проведения АТО на Донбассе погибли 22 украинских военнослужащих. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Саули Ниинистьо в рамках официального визита в Финляндию.
"В декабре Украина потеряла 22 солдата, и за все время российской агрессии погибло более 2,5 тысячи солдат и более 7,5 тысячи мирного населения. И единственный эффективный инструмент для того, чтобы мотивировать президента России и добиться выполнения Минских соглашений, – это санкции", – цитирует Порошенко его пресс-служба.
Президент Финлянди Саули Ниинистьо выразил солидарность с Порошенко в вопросе необходимости продолжения санкций против России.
"Было бы хорошо иметь возможность отменить санкции. Но для этого должно быть выполнение Минских соглашений, которого пока нет", – сказал он.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее Порошенко заявил о том, что за три года агрессии России на Донбассе погибли 10 тысяч украинцев.
Напомним, новый председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц заверил, что конфликт на востоке Украины является приоритетом для Вены.
Источник: korrespondent.net
новость
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
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Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
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Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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