Порошенко рассказал о потерях ВСУ в декабре

В течение декабря 2016 года в зоне проведения АТО на Донбассе погибли 22 украинских военнослужащих. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Саули Ниинистьо в рамках официального визита в Финляндию.

"В декабре Украина потеряла 22 солдата, и за все время российской агрессии погибло более 2,5 тысячи солдат и более 7,5 тысячи мирного населения. И единственный эффективный инструмент для того, чтобы мотивировать президента России и добиться выполнения Минских соглашений, – это санкции", – цитирует Порошенко его пресс-служба.

Президент Финлянди Саули Ниинистьо выразил солидарность с Порошенко в вопросе необходимости продолжения санкций против России.

"Было бы хорошо иметь возможность отменить санкции. Но для этого должно быть выполнение Минских соглашений, которого пока нет", – сказал он.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Порошенко заявил о том, что за три года агрессии России на Донбассе погибли 10 тысяч украинцев.

Напомним, новый председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц заверил, что конфликт на востоке Украины является приоритетом для Вены.

Источник: korrespondent.net