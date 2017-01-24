У Медведчука раскритиковали блокирование Facebook

Общественное движение "Украинский выбор — Право народа" раскритиковала блокирование аккаунта в Facebook лидера движения Виктора Медведчука.

В движении отметили, что блокирование произошло после того, как было опубликовано заявление, в котором говорилось о случаях лжи, фальсификациях, а также информационных провокациях, осуществляемых на Facebook политическими противниками Виктора Медведчук.

"Позже мы получили доказательства того, что блокирование аккаунта связано не с контентом страницы, а исключительно с персоной самого Виктора Медведчука. Блокирование аккаунта по времени совпадает с обострением информационных атак представителей «партии войны» на Виктора Медведчука", - сказано в заявлении пресс-службы.

"Хотим отметить, что страница общественного и политического деятеля, спецпредставителя по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях использовалась для коммуникации с родственниками удерживаемых лиц о ходе переговоров по освобождению граждан Украины", — говорится в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули: сообщения, размещаемые Виктором Медведчуком, касались вопросов мирного урегулирования конфликта, поиска компромиссных решений и предложений по выходу Украины из политического и социально-экономического кризиса.

"А потому блокирование аккаунта Виктора Медведчука является шагом, направленным на подавление свободы слова, проявлением борьбы с инакомыслием", - уверены в "Украинском выборе".

Недавно Медведчук заявил, что конфликт на Донбассе – задача Киева, а не США или Евросоюза.

Источник: korrespondent.net