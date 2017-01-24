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24. 01. 2017

В Германии утвердили дату выборов в парламент

Президент Германии Йоахим Гаук утвердил 24 сентября датой проведения очередных выборов в парламент страны – бундестаг. Соответствующее предложение министра внутренних дел Германии Томаса де Мезьера ранее одобрило правительство.

Предложение о проведении выборов в последнее воскресенье сентября поддержали почти все федеральные земли. Сомнения оставались только у Берлина, так как на этот день в городе запланирован традиционный марафон.

Первоначально в качестве даты выборов обсуждалось 17 сентября, однако в это время только заканчивается отпускной сезон и многие избиратели могут находиться в разъездах.

Согласно Конституции ФРГ, новые выборы в парламент страны проводятся между 46-м и 48-м месяцами после начала срока полномочий бундестага в выходной или праздничный день. Предложения по конкретной дате проведения готовит глава МВД после консультаций с властями федеральных земель.

Отметим, власти Германии активно готовятся отражать хакерские атаки во время выборов в бундестаг.

Источник: korrespondent.net

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