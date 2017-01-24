Москва написала Конституцию для Сирии

Делегации России передала представителям сирийской оппозиции проект конституции страны и ожидает реакции на документ, передает Интерфакс со ссылкой на главу делегации, спецпредставителя российского президента по Сирии Александр Лаврентьева.

Он отметил, что документ был подготовлен для того, "чтобы ускорить процесс принятия конституции Сирии и придать ему дополнительный импульс".

"Проект конституции в настоящее время на руках у вооруженной оппозиции, и мы ожидаем их реакции, которая для нас очень важна и интересна с точки зрения оказания дальнейшей помощи", - заявил Лаврентьев по итогам переговоров в Астане.

"Будем надеяться, что сирийская вооруженная оппозиция в дальнейшем будет более активна в этом направлении (мирного урегулирования и создания Конституции - ред.)", - сказал глава российской делегации.

Сегодня представители сирийской оппозиции заявили, что не будут подписывать итоговое коммюнике по результатам переговоров в Астане. Оппозиционеры не считают документ достаточно сильным.

Ранее сообщалось, что результатом переговоров по Сирии в Казахстане может стать "дорожная карта" по разрешению конфликта.

При этом девять сирийских оппозиционных групп отказались от мирных переговоров по Сирии в Астане.