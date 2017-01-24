Пограничники задержали участника штурма СБУ в Донецке

Пограничники задержали украинца, который во время массовых беспорядков в 2014 году участвовал в захвате здания СБУ в Донецке и нес службу на блокпостах. Задержание произошло а контрольном пункте въезда-выезда Новотроицкое, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины во вторник, 24 января.

32-летний украинец сознался, что с 2014 года до января 2015 был в составе одного из батальонов наемников на Донбассе. Задержанного передали сотрудникам Нацполиции для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, 11 марта 2014 года СБУ арестовала Арсена Клинчаева, причастного к организации захвата Луганской облгосадминистрации.

Источник: korrespondent.net