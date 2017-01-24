Стрельба в Олевске: Наказаны 12 полицейских

По итогам служебного расследования стрельбы в Олевске, к дисциплинарной ответственности привлечены 12 полицейских Житомирской области, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В результате проведенной проверки рабочая группа выяснила предпосылки возникновения чрезвычайного происшествия. Ими стали ненадлежащая организация служебной деятельности полицейских, отсутствие контроля руководства отделения, а также отдельных руководителей аппарата областной полиции", – говорится в сообщении.

К дисциплинарной ответственности привлечены 12 сотрудников полиции: два из них – начальник отделения полиции и руководитель одного из его подразделений – уволены из службы в полиции, а заместитель начальника Олевского отделения уволен с должности.

Кроме того, два сотрудника полиции предупреждены о неполном должностном соответствии, семерым полицейским объявлены выговоры и строгие выговоры.

Как сообщал Корреспондент.net, в ночь на 16 января в Олевске произошел вооруженный конфликт, в результате которого погиб один мужчина, еще шестеро получили ранения. О смерти еще одного пострадашего стало изестно сегодня.

Ранее в полиции озвучили причины перестрелки в Олевске.

Источник: korrespondent.net