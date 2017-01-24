В сети появилось видео с Рубаном в плену ДНР

Украинский блогер Андрей Дзиндзя опубликовал видео, как действующий руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан был в плену ДНР.

На днях стал известен организатор встречи Савченко с сепаратистами. Им оказался Владимир Рубан.

По данным блогера, Рубан попал в плен сепаратистов в мае 2014-го года, как раз во время беспорядков в Донецке. Дзиндзя заявил, что Рубан в тот момент отдыхал в одном из донецких кафе.

"Конечно, не все так называемые ополценцы знали, что Рубан является человеком Медведчука, потому и скрутили пьяного Рубана, что гулял где-то в донецком кабаке! Это видео уникально, это событие почему-то не освещалась ни украинскими медиа ресурсами, ни самим Рубаном", - пишет блогер.

На видео видно, как человека похожего на Владимира Рубана, допрашивают в каком-то помещении.

"Я хотел задать вопрос", - говорит Рубан в кадре. В ответ неизвестные приказали ему опустить голову и накрыли полой пиджака.

"Если ты помолчишь, Андрей, у нас есть шанс отсюда уйти. Если ты помолчишь... Для того чтобы мне яйца не отрезали, я скажу, что самый большой мой враг здесь, в Донецке, это моя теща. Я офицер. Три часа мы бухали в кафе возле вокзала, три часа пили водку. Мы вчера закончил операцию, выпили бутылку водки, мы выпили еще по стопке", - говорит Рубан.

В то же время в Минобороны видео назвали фейком.

"Яркий пример, как творят фейки... Берется правда и нагло сочиняют кусок лжи... В 2014 году, когда попадание в плен могло закончится смертью, и для многих было чудом выжить в плену, то единственным, кто прыгнул в этот ад добровольно, был Владимир Рубан и, увы, сам оказался в этом аду", - написал советник заместителя министра обороны Василий Будик.

По словам Будика, на видео ребята попали в плен не из "кабака, где бухали", а при операции по спасению Николая Якубовича из плена.

Ранее СБУ открестилась от переговорщика Рубана.