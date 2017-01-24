Виту Заверуху выпустили под залог

Подозреваемую в убийстве двух правоохранителей Виту Заверуху выпустили под 1,6 млн гривен залога. Об этом сообщила пресс-секретарь Комитета освобождения политзаключенных Татьяна Близнюк на своей странице в Facebook во вторник, 24 января.

По ее словам, залог внес бизнесмен Алексей Тамразов. "Вита Заверуха на свободе. Залог внесен. Необходимые средства внес Алексей Тамразов", – написала Близнюк

Информацию об освобождении Заверухи подтверждают и в волонтерской группе С14. "Молодая украинка вышла на свободу и будет придерживаться всех законных процедур и на судах докажет свою невиновность", – говорится в сообщении группы на Facebook.

Напомним, бойца Айдара Заверуху, а также Кошелюка и Романюка обвиняют в убийстве двух миллиционеров в ходе нападения на киевскую АЗС в мае 2015 года. Их также обвиняют в обстреле поста ГАИ на Броварском шосе.

Источник: korrespondent.net