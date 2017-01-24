Военные США разбили бронетехнику в Польше – СМИ

Американские военные в ходе переброски бронетехники из Германии в Польшу неожиданно столкнулись с "логистическими вызовами", из-за которых часть боевых машин оказалась повреждена.

По информации The Wall Street Journal, несколько единиц бронетехники получили повреждения при прохождении под мостами на пути из немецкого порта Бремерхафен в Польшу, так как мосты оказались ниже, чем думали американцы.

"Пять единиц тяжелой техники остаются в Германии, пока военные ищут пути для их перемещения на восток", – пишет издание.

Командующий вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес признал, что у американских военных недостаточно сведений об инфраструктуре в тех странах, которые ранее были частью советского блока, а теперь находятся в составе НАТО.

Генерал также посетовал, что некоторые из американских танков прибыли в Европу с разряженными аккумуляторами.

Как сообщал Корреспондент.net, в начале января в Германию прибыли сотни танков из США. Это была самая крупная отправка американской бронетехники в Европу со времен окончания холодной войны.

Через несколько дней часть техники доставили в Польшу для сдерживания России. В Кремле заявили, что считают такие действия США угрозой РФ.

Источник: korrespondent.net