Израиль построит еще 2,5 тысяч домов на Западном берегу

Министерство обороны Израиля объявило о строительстве еще 2,5 тысячи единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан - это уже второе решение о строительстве домов на оккупированных палестинских территориях с момента инаугурации Трампа.

Согласно заявлению ведомства, проект строительства одобрили министр обороны Авигдор Либерман и премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Большая часть домов будет построена в уже действующих поселениях. Около 100 домов будут построены в поселении Бейт-Эль, которое, по данным израильских СМИ, получило финансирование от семьи зятя президента США Джареда Кушнера.

В воскресенье Израиль одобрил строительство 566 домов и квартир в трех еврейских кварталах в Восточном Иерусалиме.

Поселения считаются незаконными в соответствии с нормами международного права, хотя Израиль оспаривает это.

Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в феврале

Источник: korrespondent.net