На въездах в Киев разблокировали движение

Движение транспорта на въездах в Киев полностью возобновлено, сообщило в Facebook Гос агентство автомобильных дорог Укравтодор.

"Движение транспорта возобновлено! Движение автотранспорта на подъездных путях к г. Киеву осуществляется без ограничений. Это касается автомобильных дорог государственного значения: М-03 Киев – Харьков – Довжанский, км 18; М-05 Киев – Одесса, км 13 (пгт. Чабаны); М-06 Киев – Чоп, км 19; М-07 Киев – Ковель – Ягодин, 19 км", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня автомобилисты устроили акции протеста на въездах в Киев. Они требовали от властей принять закон об урегулировании транзита и временного ввоза автомобилей из-за рубежа.