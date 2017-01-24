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24. 01. 2017

Порошенко - журналистам РФ: Перестаньте убивать украинцев

Президент Петр Порошенко отказался дать интервью российским журналистам в Хельсинки, передает Интерфакс-Украина.

"Перестаньте убивать украинцев и освободите территорию", - сказал он им во время посещения парламента Финляндии, когда к нему подошли журналисты одного из российских телеканалов с просьбой ответить на их вопросы.

Он также отметил, что только в этом январе на Донбассе погибли 7 украинцев.

В ответ на очередную попытку журналиста задать вопрос Порошенко сказал, что не будет давать интервью российским СМИ, пока "Россия осуществляет оккупацию украинских территорий".

В прошлом году также сообщалось, что в Давосе Порошенко игнорирует российские СМИ.

А в октябре Порошенко заявил российскому журналисту:

"Запишите: специально для вас, хотя я не даю комментариев российским каналам. У нас в ноябре месяце украинцы будут путешествовать без виз".

Источник: korrespondent.net

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