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24. 01. 2017

Бельгия отказалась отменять санкции против России

Федеральный парламент Бельгии почти единогласно отверг проект резолюции об инициации отмены введеных ЕС экономических санкций против России, передает РИА Новости со ссылкой на автора документа оппозиционного депутата Альдо Каркасси.

Соответствующее решение приняла Комиссия по иностранным делам палаты представителей.

"Дебаты состоялись. Проект резолюции отвергнут почти единогласно", - заявил он.

Каркасси напомнил, что эта резолюция "призывает правительство Бельгии поставить на уровне властей Евросоюза вопрос о снятии экономических санкций с России".

О том, что Бельгия рассмотрит отмену санкций против России сообщалось в июле. Именно тогда в парламент страны внесли вышеупомянутый проект резолюции.

Источник: korrespondent.net

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