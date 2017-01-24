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24. 01. 2017

Число жертв схода лавины на отель в Италии выросло

В Италии выросло число погибших в отеле Rigopiano в коммуне Фариндола, который накрыло лавиной, до 16 человек, передает The Local Italy.

Также отмечается, что до сих пор пропавшими без вести числятся еще 13 человек. При этом 11 удалось спастись, среди них сотрудники и постояльцы гостиницы.

Сейчас спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Напомним, лавина накрыла отель в Италии 18 января. Он находится на высоте 1,2 километра. На момент схода лавины в здании находились 35 человек – туристы и персонал.

Источник: korrespondent.net

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