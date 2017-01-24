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24. 01. 2017

В ОБСЕ пообещали новую концепцию работы миссии

В Минобороны сообщили что председатель миссии ОБСЕ в Украине, посол Эртугрул Апакан, заявил, что в этом году изменится концепция работы наблюдателей ОБСЕ.

"Мы планируем расширить географию работы наших наблюдателей, увеличить присутствие сотрудников Миссии в конфликтных зонах и работаем над диверсификацией деятельности", - цитирует Апакана пресс-служба украинского оборонного ведомства.

Кроме того, миссия ОБСЕ намерена увеличить число камер, фиксирующих нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом заявил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"СММ планирует расширить эти технологии на обеих сторонах линии соприкосновения", - уточнил Хуг.

На днях в ОБСЕ сообщили, что на Донбассе в поселках Крутой Балке и Бетманово очень сложная ситуация.

Источник: korrespondent.net

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