В ОБСЕ пообещали новую концепцию работы миссии

В Минобороны сообщили что председатель миссии ОБСЕ в Украине, посол Эртугрул Апакан, заявил, что в этом году изменится концепция работы наблюдателей ОБСЕ.

"Мы планируем расширить географию работы наших наблюдателей, увеличить присутствие сотрудников Миссии в конфликтных зонах и работаем над диверсификацией деятельности", - цитирует Апакана пресс-служба украинского оборонного ведомства.