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24. 01. 2017

В ПАСЕ одобрили украинскую резолюцию

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе", подготовленную главой украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым.

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, член постоянной делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко в Facebook.

"В ПАСЕ принята резолюция "Нападения на журналистов и свободы СМИ в Европе", подготовленную нашим коллегой Владимиром Арьевым. В резолюции есть четкое требование к РФ: освободить Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Семену", - отметила Геращенко.

Она также отметила, что из украинской делегации смогла выступить только Елена Сотник

"Она как раз поднимала вопрос глобальных и общих угроз в контексте информационной гибридной войны, обратила внимание на псевдожурналистские пропагандистские каналы, в частности, Russia Today, которые искажают картину мира", - написала Геращенко.

Отметим, в прошлом месяце Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму.

А осенью ПАСЕ приняла две резолюции по Украине, в которых российско-украинский конфликт называется "российской агрессией" и содержится призыв к РФ вывести свои войска из Донбасса.

Источник: korrespondent.net

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