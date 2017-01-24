В ДНР отрицают взятие Киевом трассы до Горловки

В "минобороны" ДНР отрицают взятие украинскими военными трассы Донецк-Горловка, передает РИА Новости со ссылкой на представителя "республики".

Сегодня сообщалось о взятии ВСУ трассы до Горловки. Военнослужащие говорили, что выровняли Светлодарскую дугу, это уже "почти сплошная ровная линия".

"В отношении трассы Донецк-Горловка мы можем сказать, что ее участок до Ясиноватой находится в зоне обстрела. Это район Ясиноватского блокпоста и район аэропорта. На остальной части этой трассы никаких изменений не произошло. Можно сказать, что заявление, распространенное в украинских СМИ в отношении полного контроля над всей трассой, это вранье", - сказал собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что на Светлодарской дуге военные заняли рубежи, которые считаются украинскими согласно Минским договоренностям.

Источник: korrespondent.net