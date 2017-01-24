Пограничники рассказали, куда чаще всего ездят украинцы

Украинцы чаще всег ездят в Польшу, Россию и Венгию, заявил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире 112 Украина.

"Это Польша - около 10 млн наших соотечественников. На втором месте Российская Федерация - около 5 млн. И на третьем месте Венгрия - около 3 млн наших соотечественников. Эти же страны лидировали и на протяжении предыдущих лет", - сообщил Слободян.

При этом он отметил, что неизвестно, какое количество из украинцев выехали с целью эмиграции.

"Мы ведем статистику украинцев, которые выезжают за границу. В то же время на протяжении многих лет мы не спрашиваем цель их поездки, поэтому мы не можем сказать, какое количество наших соотечественников выехали с целью миграции. В прошлом году около 25 млн украинцев пересекли границу на въезд, и примерно это же количество, условно говоря, вернулись в Украину", - сказал он.

Отметим, в последние дни в украинском сегменте Facebook разразилась дискуссия по поводу эмиграции из страны. Известный блогер и медиаменеджер Артур Оруджалиев написал пост о том, что "в Украине воздух пропитан атмосферой эмиграции".

А ранее сообщалось, что каждый третий украинец эмигрировать.

Корреспондент.net разбирался, почему стоит оставаться в Украине.

Источник: korrespondent.net