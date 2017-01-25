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25. 01. 2017

Порошенко наградили почетной медалью Хельсинки

 
Во время официального визита в Финляндию президента Украины Петра Порошенко наградили почетной медалью города Хельсинки, сообщили в пресс-службе главы государства.
 
Почетную медаль города Хельсинки разработал скульптор Хейкки Хайваоя в 1965 году.
 
С одной стороны медали изображен вид города с моря, с другой – тротуар улицы в форме брусчатки.
 
Напомним, Порошенко на совместной пресс-конференции с финским коллегой Ниинисте заявил, что Россия совершает кибератаки не только против Украины и это элемент гибридной войны.
 
Президент Украины отказался давать интервью российским журналистам в Хельсинки пока Россия осуществляет оккупацию украинских территорий.
 
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Источник: korrespondent.net

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