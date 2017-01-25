Порошенко наградили почетной медалью Хельсинки

Во время официального визита в Финляндию президента Украины Петра Порошенко наградили почетной медалью города Хельсинки, сообщили в пресс-службе главы государства.

Почетную медаль города Хельсинки разработал скульптор Хейкки Хайваоя в 1965 году.

С одной стороны медали изображен вид города с моря, с другой – тротуар улицы в форме брусчатки.

Напомним, Порошенко на совместной пресс-конференции с финским коллегой Ниинисте заявил, что Россия совершает кибератаки не только против Украины и это элемент гибридной войны.

Президент Украины отказался давать интервью российским журналистам в Хельсинки пока Россия осуществляет оккупацию украинских территорий. Порошенко рассказал о потерях ВСУ в декабре

Источник: korrespondent.net