Додон: Вопрос Приднестровья нужно решать на референдуме

Президент Молдовы Игорь Додон заявил на пресс-конференции 24 января, что приднестровский вопрос будет решаться на всенародном референдуме, передает РИА Новости.

"По вопросу приднестровского урегулирования не должно быть разных позиций на уровне президента, парламента и правительства. Реинтеграция страны − это аспект национального значения", − отметил Додон.

Он считает, что необходимо объединить усилия для достижения результата.

"Решение должно быть общим, принятое большинством населения путем референдума", − подчеркнул президент. Жители Приднестровья, 60% которых составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что Молдова присоединится к Румынии.

В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой разрешить конфликт, Приднестровье стало практически неподконтрольной Кишиневу территорией. Как сообщал Корреспондент.net, в январе впервые за восемь лет президент Молдовы встретился с лидером Приднестровья. Ранее Додон официально пригласил президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского на встречу.

Источник: korrespondent.net