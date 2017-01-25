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25. 01. 2017

Додон: Вопрос Приднестровья нужно решать на референдуме

 
Президент Молдовы Игорь Додон заявил на пресс-конференции 24 января, что приднестровский вопрос будет решаться на всенародном референдуме, передает РИА Новости.
 
"По вопросу приднестровского урегулирования не должно быть разных позиций на уровне президента, парламента и правительства. Реинтеграция страны − это аспект национального значения", − отметил Додон.
 
Он считает, что необходимо объединить усилия для достижения результата.
 
"Решение должно быть общим, принятое большинством населения путем референдума", − подчеркнул президент.
Жители Приднестровья, 60% которых составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что Молдова присоединится к Румынии.
 
В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой разрешить конфликт, Приднестровье стало практически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Как сообщал Корреспондент.net, в январе впервые за восемь лет президент Молдовы встретился с лидером Приднестровья.

Ранее Додон официально пригласил президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского на встречу.

Источник: korrespondent.net

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