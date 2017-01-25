Лента RSS
Подписаться на ленту
25 января 2017, среда, 02:54
-6°C
Завтра -9°C
-6°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
25. 01. 2017

Ляшко купил особняк и землю под Киевом

 
Руководитель фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко приобрел дом и два земельных участка под Киевом за 15 миллионов гривен. Информация об этом внесена в сообщение о существенных изменениях его налоговой декларации.
 
По имеющимся данным, народный депутат купил жилой дом общей площадью почти 550 квадратных метров в Обуховском районе под Киевом стоимостью более 11 миллионов гривен. 
 
Также Ляшко приобрел два земельных участка общей стоимостью почти четыре миллиона гривен и площадью около 6000 квадратных метров.
 
В право собственности на недвижимость он вступил в январе 2017 года.
 
Дом и землю нардеп приобрел у Артема Савицкого, который является сыном Валентина Савицкого, возглавлявшего Общественный совет при Минэкологии во время президентского срока Виктора Януковича. До этого Валентин Савицкий руководил Центром государственного земельного кадастра.
 
Как сообщал Корреспондент.net, ранее Ляшко задекларировал 740 тысяч долларов, 90 тысяч евро и 890 тысяч гривен наличными, а также коллекции монет, дорогие часы, крестьянские вилы, беговую дорожку и велотренажер.
 
Ляшко объявили бойкот в Верховной Раде

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.