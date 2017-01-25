Ляшко купил особняк и землю под Киевом

Руководитель фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко приобрел дом и два земельных участка под Киевом за 15 миллионов гривен. Информация об этом внесена в сообщение о существенных изменениях его налоговой декларации.

По имеющимся данным, народный депутат купил жилой дом общей площадью почти 550 квадратных метров в Обуховском районе под Киевом стоимостью более 11 миллионов гривен.

Также Ляшко приобрел два земельных участка общей стоимостью почти четыре миллиона гривен и площадью около 6000 квадратных метров.

В право собственности на недвижимость он вступил в январе 2017 года.

Дом и землю нардеп приобрел у Артема Савицкого, который является сыном Валентина Савицкого, возглавлявшего Общественный совет при Минэкологии во время президентского срока Виктора Януковича. До этого Валентин Савицкий руководил Центром государственного земельного кадастра.

Как сообщал Корреспондент.net , ранее Ляшко задекларировал 740 тысяч долларов, 90 тысяч евро и 890 тысяч гривен наличными, а также коллекции монет, дорогие часы, крестьянские вилы, беговую дорожку и велотренажер.

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Источник: korrespondent.net