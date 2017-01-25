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25. 01. 2017

Шульц будет бороться за пост канцлера ФРГ

 
Экс-глава Европарламента Мартин Шульц станет кандидатом СДПГ в канцлеры и кандидатом на пост председателя партии, сообщил нынешний глава партии, министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль, передает РИА Новости.
 
"Мартин (Шульц − ред.) − крупный социал-демократ, он тот, кто может строить мосты, объединять людей… Рад, что он берется за эту задачу. Я убежден, что у него наилучшие шансы в качестве кандидата в канцлеры", − заявил Габриэль журналистам в Берлине.
 
Кандидатура Шульца, как ожидается, будет утверждена президиумом партии 29 января.
 
"Завтра я выступлю на заседании фракции и затем перед президиумом партии", − отметил Шульц.
Напомним, парламентские выборы в Германии, по итогам которых будет избран канцлер, пройдут 24 сентября 2017 года.

Ранее сообщалось, что Шульц отказался от борьбы за пост федерального канцлера.

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Источник: korrespondent.net

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