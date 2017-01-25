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25. 01. 2017

В СМИ назвали источник компромата на Трампа

 
Одним из источников доклада о якобы наличии у России компромата на президента США Дональда Трампа мог быть президент Российско-американской торговой палаты в США Сергей Миллиан, сообщает The Wall Street Journal.
 
По данным издания, Миллиан мог не знать, что раскрывает эти данные для доклада, а упомянуть о них в разговоре с бывшим шпионом.
 
По информации источника издания, слова Миллиана могли стать основой для трети доклада. Среди его заявлений называются слова о имеющейся у спецслужб России видеозаписи с компроматом на Трампа.
 
В свою очередь сам Сергей Миллиан назвал доклад "попыткой отвлечь президента от реальной работы".
 
Напомним, издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе российскими спецслужбами компромата на Трампа. СМИ назвали автором компромата экс-сотрудника разведывательных служб Великобритании Кристофера Стила.
 
ФБР не подтвердило "важные детали" из доклада о компромате на Трампа − СМИ

Источник: korrespondent.net

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