В СМИ назвали источник компромата на Трампа

Одним из источников доклада о якобы наличии у России компромата на президента США Дональда Трампа мог быть президент Российско-американской торговой палаты в США Сергей Миллиан, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Миллиан мог не знать, что раскрывает эти данные для доклада, а упомянуть о них в разговоре с бывшим шпионом.

По информации источника издания, слова Миллиана могли стать основой для трети доклада. Среди его заявлений называются слова о имеющейся у спецслужб России видеозаписи с компроматом на Трампа.

В свою очередь сам Сергей Миллиан назвал доклад "попыткой отвлечь президента от реальной работы".

Напомним, издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе российскими спецслужбами компромата на Трампа. СМИ назвали автором компромата экс-сотрудника разведывательных служб Великобритании Кристофера Стила.

ФБР не подтвердило "важные детали" из доклада о компромате на Трампа − СМИ

Источник: korrespondent.net