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25. 01. 2017

Омелян готов отстаивать незаконность передачи Укрзализныци в суде

 
Министр инфраструктуры Владимир Омелян настаивает на пересмотре решения Кабмина о выводе ПАО Укрзализныця из подчинения министерства и передаче в управление Минэкономразвития, передает УНИАН.
 
Министр уточнил, что данное решение было принято на экстренном заседании Кабмина с нарушением регламента.
 
Омелян отметил, что голосовал за это решение при условии направления соответствующего документа на предварительное согласование Мининфраструктуры.
 
"Когда мы получили все документы – кстати, в Минэкономразвития их тоже не было; интересный вопрос: кто готовил этот документ? – то мы проработали документы и предоставили свои возражения в однодневный срок… Я надеюсь, что правительство рассмотрит этот вопрос дополнительно и примет взвешенное решение. Ведь на самом деле идеологи этой передачи преследовали единственную цель – скрыть от общественности ответы на вопросы о реальном положении дел на Укрзализныце, – подчеркнул министр.
 
Он считает, что передача Укрзализныци в управление Минэкономразвития "только усугубит кризис в компании и не оставит шанса на ее реформу".
 
В настоящее время решение о передаче компании в управление Минэкономразвития пока не подписано премьер-министром Украины, но в случае его подписания Мининфраструктуры планирует отстаивать позицию о незаконности передачи Укрзализныци в суде. 
 
"Если это распоряжение будет подписано, то это нарушение закона, которое предусматривает ответственность. В любом случае, мы будем публично информировать общественность о том, что происходит на Укрзализныце, будем также готовиться к судебному иску и доказывать в суде свою правоту", – информировал Омелян.
 
Напомним, Кабинет министров утвердил новый устав ПАО Укрзализныця, которым лишил Мининфраструктуры права управлять компанией.
 
В Кабмине уверены, что изменения в устав компании повысят прозрачность в ее работе.

Источник: korrespondent.net

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