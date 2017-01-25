Омелян готов отстаивать незаконность передачи Укрзализныци в суде

Министр инфраструктуры Владимир Омелян настаивает на пересмотре решения Кабмина о выводе ПАО Укрзализныця из подчинения министерства и передаче в управление Минэкономразвития, передает УНИАН.

Министр уточнил, что данное решение было принято на экстренном заседании Кабмина с нарушением регламента.

Омелян отметил, что голосовал за это решение при условии направления соответствующего документа на предварительное согласование Мининфраструктуры.

"Когда мы получили все документы – кстати, в Минэкономразвития их тоже не было; интересный вопрос: кто готовил этот документ? – то мы проработали документы и предоставили свои возражения в однодневный срок… Я надеюсь, что правительство рассмотрит этот вопрос дополнительно и примет взвешенное решение. Ведь на самом деле идеологи этой передачи преследовали единственную цель – скрыть от общественности ответы на вопросы о реальном положении дел на Укрзализныце, – подчеркнул министр.

Он считает, что передача Укрзализныци в управление Минэкономразвития "только усугубит кризис в компании и не оставит шанса на ее реформу".

В настоящее время решение о передаче компании в управление Минэкономразвития пока не подписано премьер-министром Украины, но в случае его подписания Мининфраструктуры планирует отстаивать позицию о незаконности передачи Укрзализныци в суде.

"Если это распоряжение будет подписано, то это нарушение закона, которое предусматривает ответственность. В любом случае, мы будем публично информировать общественность о том, что происходит на Укрзализныце, будем также готовиться к судебному иску и доказывать в суде свою правоту", – информировал Омелян.

Напомним, Кабинет министров утвердил новый устав ПАО Укрзализныця, которым лишил Мининфраструктуры права управлять компанией.

В Кабмине уверены, что изменения в устав компании повысят прозрачность в ее работе.

Источник: korrespondent.net