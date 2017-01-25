В Словакии открыли последний мини-штаб НАТО в Восточной Европе

В столице Словакии Братиславе торжественно открыли Подразделение интеграции сил НАТО – последний из восьми мини-штабов в Восточной Европе, передает Радио Свобода.

Его главным заданием является подготовка мер быстрого реагирования в регионе в случае необходимости.

В штабе будет работать 41 военный – 21 из Словакии и 20 по ротации из других стран НАТО. В полную сил центр должен начать работать в июне 2017 года.

"Сигнал ясный: НАТО есть здесь, в Словакии. Мы преданы защите вашей страны и вашего народа от какой-либо угрозы или акта агрессии", – заявил на церемонии открытия помощник генсека НАТО по вопросам общественной дипломатии Таджан Илдем.

В НАТО создают мини-штабы в странах Восточной Европы для борьбы с возможной агрессией России. Подобные подразделения уже работают в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Болгарии. Центры в Венгрии и Словакии присоединятся к ним в ближайшее время.

Как сообщал Корреспондент.net , в Польшу прибыла военная техника и солдаты из США в рамках программы НАТО, направленной на сдерживание возможной агрессии России.

Порошенко: Только НАТО может остановить агрессию

Источник: korrespondent.net