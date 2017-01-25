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25. 01. 2017

В Словакии открыли последний мини-штаб НАТО в Восточной Европе

 
В столице Словакии Братиславе торжественно открыли Подразделение интеграции сил НАТО – последний из восьми мини-штабов в Восточной Европе, передает Радио Свобода.
 
Его главным заданием является подготовка мер быстрого реагирования в регионе в случае необходимости.
 
В штабе будет работать 41 военный – 21 из Словакии и 20 по ротации из других стран НАТО. В полную сил центр должен начать работать в июне 2017 года.
 
"Сигнал ясный: НАТО есть здесь, в Словакии. Мы преданы защите вашей страны и вашего народа от какой-либо угрозы или акта агрессии", – заявил на церемонии открытия помощник генсека НАТО по вопросам общественной дипломатии Таджан Илдем.
 
В НАТО создают мини-штабы в странах Восточной Европы для борьбы с возможной агрессией России. Подобные подразделения уже работают в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Болгарии. Центры в Венгрии и Словакии присоединятся к ним в ближайшее время.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в Польшу прибыла военная техника и солдаты из США в рамках программы НАТО, направленной на сдерживание возможной агрессии России.
 
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Источник: korrespondent.net

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