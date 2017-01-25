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25. 01. 2017

Белый дом: Трамп недоволен работой НАТО И ООН

 
Спикер Белого дома Шон Спайсер заявил на брифинге 24 января, что президент США Дональд Трамп не удовлетворен соотношением вклада своей страны в международные организации, в частности в НАТО и в ООН, c итоговым результатом, передает РИА Новости.
 
Журналисты попросили Спайсера прокомментировать телефонный разговор между новым министром обороны США Джеймсом Мэттисом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, напомнив, что Трамп называл альянс в его нынешнем виде "пережитком прошлого".
 
"США осуществляют вклад в НАТО, в ООН и другие подобные организации. Но я думаю, президент не удовлетворен тем, что он видит при сопоставлении этого вклада с результатом на выходе", – отметил пресс-секретарь Белого дома.
 
Спайсер уверен, что у Мэттиса и других представителей администрации есть идеи по поводу того, как реформировать и сделать более эффективными такие структуры, как НАТО.
 
Он подчеркнул, что Трамп не считает альянс в нынешнем состоянии способным эффективно выполнять свою роль.

Источник: korrespondent.net

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